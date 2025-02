Les meilleurs talents veulent progresser. Pour retenir vos meilleurs éléments et réduire le taux de rotation, il faut offrir à vos travailleurs des possibilités d'évolution attrayantes au sein de votre organisation et identifier rapidement ceux qui s'épanouiraient dans un déplacement latéral ou ceux qui seraient actifs à un poste plus élevé.

L'analyse des possibilités de mobilité et des travailleurs qui profiteraient le plus d'un avancement demande du temps et de l'attention. Mais IBM watsonx Orchestrate peut vous débarrasser des tâches fastidieuses, afin que vous puissiez vous concentrer sur la structuration de votre équipe pour qu'elle réussisse.