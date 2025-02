Il est difficile de trouver et d'atteindre des candidats qualifiés lorsque l'on est submergé par la paperasserie. Il est préférable de consacrer votre temps à des entretiens individuels avec les candidats, afin d'apprendre à les connaître et de déterminer s'ils conviennent ou non.



Avec IBM watsonx Orchestrate et ThisWay Global Intégration, vous pouvez vous concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée, tandis que Watson Orchestrate se charge des tâches simples qui prenaient auparavant beaucoup de temps. Par exemple, demandez à Watson Orchestrate d'extraire des candidats du vivier diversifié de ThisWay Global et de les contacter pour planifier un entretien.