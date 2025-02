Vous savez, cette liste sans fin que vous dressez chaque jour et qui contient des tâches répétitives et frustrantes ? Et si vous pouviez vous en débarrasser et travailler plus rapidement ? C'est possible, grâce à IBM watsonx Orchestrate, lauréat du CES Innovation Award 2022, une technologie révolutionnaire fonctionnelle conçue pour vous permettre d'aller plus loin dans votre liste de choses à faire".

WatsonLes compétences d'A.C. et d'Intégration rationalisent les efforts de votre équipe, ce qui vous rend plus efficace.