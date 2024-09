Le studio de skills dans watsonx Orchestrate est un studio de développeur low code doté d’un kit de développement logiciel (SDK) robuste conçu pour la création de skills et d’automatisations que vous ajoutez au catalogue de skills Orchestrate pour étendre les capacités de votre assistant IA. Le studio de skills vous permet de développer vos propres skills et workflows rapidement et facilement et de tirer parti des outils d’automatisation existants en effectuant leur découverte dans Orchestrate et leur mise en œuvre dans toute l’organisation. Les concepteurs disposent désormais d’un emplacement unique pour créer et gérer les automatisations et les skills avec un canevas de build unifié, une méthode de gestion des versions pour tous les packages créés et une expérience qui simplifie le déploiement de skills sur vos assistants IA.