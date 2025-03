L’agent Orchestrator d’IBM watsonx™ Orchestrate transforme la façon dont le travail est effectué. Il s’agit d’un système multi-agents doté d’une couche d’automatisation intelligente, qui sélectionne à chaque instant la meilleure action, fait apparaître les bons outils et intègre de façon fluide les assistants et agents IA, le tout dans une expérience de chat unifiée.

Plus besoin de passer d’une application à l’autre. Plus de temps perdu à chercher des réponses. L’agent Orchestrator rassemble l’IA générative, l’automatisation et vos workflows existants pour aider les équipes à travailler plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement.