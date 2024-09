Tirez le meilleur parti de votre intégration avec Slack en personnalisant ce qu’Orchestrate peut vous apporter. Vous pouvez facilement développer et ajouter des applications et des compétences personnalisées pour concentrer votre travailleur numérique sur les cas d’utilisation qui vous intéressent le plus. Et, grâce au kit de développement logiciel Orchestrate, votre équipe informatique peut encore plus personnaliser Orchestrate en fonction de vos besoins.

Pour plus d’informations, consultez la documentation sur le kit de développement logiciel IBM watsonx Orchestrate.