Demandez à votre employé numérique de créer des descriptions de poste et de publier des offres d’emploi sur les sites de carrière et les sites d’emploi grâce à l’intégration de SAP SuccessFactors, vous pourrez ainsi vous concentrer sur les aspects humains de la recherche de candidats et du recrutement.

IBM watsonx Orchestrate effectue les tâches répétitives de votre processus de recrutement et vous permet de trouver les meilleurs talents pour apporter de la valeur à votre organisation.