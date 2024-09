Recrutement et publication d’offres d’emploi

La création d’une offre d’emploi implique souvent d’attendre de recevoir des approbations, de rechercher les responsables du recrutement et d’identifier les compétences requises pour le poste. Grâce à Orchestrate et à l’intégration d’Oracle HCM, vous pouvez publier votre offre d’emploi plus rapidement et attirer l’attention des candidats aux profils les plus intéressants.