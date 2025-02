IBM watsonx Orchestrate alimenté par de grands modèles de langage (LLM), permet d'introduire l'intelligence artificielle générative (IA générative) et l'automatisation dans tous les domaines d'activité de l'entreprise. Orchestrate fournit des capacités d'IA conversationnelle et d'automatisation qui transforment la façon dont le travail est effectué, en augmentant la productivité, en réduisant les coûts et en améliorant l'agilité. Rejoignez-nous pour Découvrir :



Top cas d'utilisation pour les assistants IA génératifs afin de stimuler la productivité.

Comment vous lancer rapidement avec des compétences et des modèles préconstruits dans watsonx Orchestrate.

Des témoignages réels de clients et la manière dont vous pouvez obtenir des résultats similaires.