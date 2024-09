Les entreprises utilisent une gamme d’outils qui ne sont généralement pas connectés et dont l’automatisation n’est pas effective, ce qui les rend inefficaces. En utilisant une OpenAPI, vous pouvez créer et publier des automatisations en tant que compétences dans watsonx Orchestrate.



A partir de là, les équipes de votre entreprise peuvent utiliser le traitement automatique du langage naturel (ou NLP) afin d’accéder à des automatisations et de les exécuter à grande échelle à l’aide d’une interface utilisateur simple et cohérente n’utilisant pas de code. La courbe d’apprentissage est ainsi réduite pour les non-techniciens et l’adoption de la solution est plus fluide.



Vous pouvez y ajouter des systèmes internes, des outils tiers et des compétences prédéfinies pour pouvoir gérer une infinité de cas d’utilisation au sein de votre entreprise.