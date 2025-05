Les agents d’IA ne se contentent pas de répondre : ils agissent. S’appuyant sur une logique métier et alimentés par de grands modèles de langage (LLM), ils accomplissent des tâches, prennent des décisions et gèrent les tâches manuelles qui ralentissent les équipes. Chaque agent travaille avec rapidité, précision et flexibilité, avec votre équipe ou en toute autonomie.

Grâce à IBM watsonx Orchestrate, automatisez les demandes des employés transmises à votre équipe RH, qualifiez des prospects au niveau des ventes ou gérez le sourcing au niveau de l’approvisionnement, le tout grâce aux outils que vous utilisez déjà. Déployez des agents prédéfinis ou personnalisés sur vos applications métier, connectez vos données d’entreprise et adaptez l’automatisation là où cela importe le plus. Ce sont des systèmes d’IA agentique, conçus pour agir en contexte, raisonner au gré des tâches et produire des résultats avec très peu de supervision.