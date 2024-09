Vous utilisez déjà Red Hat Ansible Automation Platform pour l’automatisation informatique ? Essayez gratuitement watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed. Les organisations ont amélioré la productivité des développeurs jusqu’à 45 % et généré 60 % du contenu du protocole Ansible à partir de recommandations alimentées par l’IA générative à l’aide de watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed.