Vos agents de service sont votre ressource la plus précieuse. Malheureusement, ils passent une grande partie de leur temps à chercher des réponses sur de multiples systèmes ou documents. L’IA peut automatiser les requêtes répétitives et chronophages pour aider les agents à résoudre les problèmes clients plus complexes.

watsonx Assistant exploite le potentiel de l’IA pour extraire des informations utiles et les transmettre à vos agents, afin qu’ils puissent répondre aux questions des clients plus rapidement et avec une confiance accrue.

Les avantages de watsonx Assistant :

• L’intégration transparente entre les canaux d’engagement et les systèmes de back-end automatise les réponses via le chat Web ou mobile. Elle peut puiser dans votre base de données ou votre CRM et même apprendre des interactions passées de vos meilleurs agents.

• Les meilleurs outils de Natural Language Understanding (NLU) et du traitement automatique du langage naturel (NLP) aident à reconnaître les intentions, les entités et les sentiments de vos agents et de vos clients en temps réel.

• Les capacités d’IA générative offrent des réponses fiables basées sur la documentation de l’entreprise et proposent des informations sur les étapes suivantes avant que votre agent ne pose la question.