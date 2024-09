watsonx.ai est disponible en tant que logiciel. La tarification de watsonx.ai est basée sur le nombre de processeurs virtuels (VPC). Les capacités logicielles comprennent le niveau SaaS Essentials.

watsonx.data est disponible en tant que logiciel. La tarification du logiciel watsonx.data est basée sur le nombre de processeurs virtuels (VPC). Les capacités logicielles comprennent le niveau SaaS Standard ainsi que le package IBM Analytics Engine avec Apache Spark, IBM Storage Fusion, IBM Storage Ceph, la plateforme logicielle IBM Cloud Pak for Data, Red Hat OpenShift et plus encore.

Disponibilité générale du logiciel watsonx.governance prévue au 1er trimestre 2023. La tarification du logiciel watsonx.governance est basée sur le nombre de processeurs virtuels (VPC). Les capacités logicielles comprennent le niveau SaaS Essentials.