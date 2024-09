Un service de diffusion en continu évolutif, basé sur le cloud, qui permet d’atteindre des publics numériques par le biais d’intégrations, d’URL ouvertes ou de canaux protégés par mot de passe. Une solution complète de gestion en ligne pour le contenu vidéo en direct ou à la demande. La solution prend en charge les diffusions en direct simultanées sur plusieurs canaux qui peuvent fonctionner 24 h/24 ou plus longtemps. IBM Video Streaming permet à la fois un encodage facile à utiliser avec une webcam et des configurations de sessions en direct complexes, tout en étant capable d’évoluer grâce à la prise en charge multi-CDN intégrée. La lecture sur le réseau social Twitter est prise en charge.

Services de production vidéo en direct

La production vidéo pour les événements en direct nécessite des connaissances, un équipement et des capacités spécialisés. IBM propose des services de gestion d’événements pour aider les clients à limiter les risques associés aux événements en direct et à en assurer le succès. En outre, IBM dispose de partenaires aux quatre coins du monde qui peuvent fournir des équipes de production vidéo sur place, avec des connaissances et un équipement adaptés aux événements. Faites appel à une équipe de production disposant d’une vaste expérience sur le terrain en matière de diffusion vidéo en ligne et en direct pour organiser votre prochain événement virtuel. Elle est capable de configurer des installations complexes pour obtenir des résultats de qualité. Cela inclut l’utilisation d’installations professionnelles, allant de logiciels de streaming avec cartes d’acquisition à des encodeurs matériels avec des caméras utilisant des connexions HDMI ou SDI.