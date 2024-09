Ajoutez des sous-titres automatiques très précis en temps réel à votre plateforme vidéo d’entreprise en tirant parti de la puissance de l’IA d’IBM Watson. Entraînez l’intelligence artificielle à apprendre des termes et des phrases pour améliorer sa précision, en faisant en sorte que l’IA apprenne au fur et à mesure qu’elle sous-titre ou en important des exemples tels que des fichiers de sous-titres antérieurs. Les sous-titres automatiques sont accessibles dans le lecteur vidéo, sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, et peuvent être activés ou désactivés à tout moment.