Utilisez un éditeur vidéo en ligne afin de réviser et d’éditer les sous-titres générés pour le streaming vidéo en ligne et les fichiers vidéo et de ne plus avoir recours à un outil de sous-titrage distinct. Disposer d’un éditeur en ligne qui se synchronise automatiquement avec le code temporel de la vidéo permet de lire les sous-titres pour confirmer leur exactitude avant de les enregistrer.