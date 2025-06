Solutions de connexion unique

Simplifiez et sécurisez l’accès à toutes vos applications au moyen d’un seul jeu d’identifiants de connexion. IBM Verify offre un contrôle d’accès centralisé, une solution d’authentification robuste et un libre-service pour les utilisateurs. Au sein d’une session authentifiée, accédez en un seul clic aux applications cloud, sur site et mobiles, à partir d’une plateforme d’authentification unique (SSO) unifiée.