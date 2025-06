Automatisez et gérez les identités et les accès tout au long du cycle de vie des utilisateurs, de leur premier jour à leur départ. Intégrez et désactivez des utilisateurs ou appliquez des politiques aux groupes disposant des mêmes autorisations d’accès aux ressources. En simplifiant le provisionnement, vous pourrez déléguer des tâches aux gestionnaires pour permettre un accès plus rapide aux employés, tout en conservant le contrôle.