Gestion des identités de l’IA agentique

Les agents autonomes créent des risques liés à l’identité, aux accès et aux audits que les solutions traditionnelles de gestion des identités et des accès (IAM) ne peuvent pas contrôler. Les agents d’IA ne se comportent pas comme des applications classiques :ils agissent de manière autonome à travers les API, les données et les outils, souvent pour le compte des utilisateurs. Sans une identité unique pour chaque agent, une délégation encadrée et un contrôle en temps réel, les privilèges se multiplient, les pistes d’audit deviennent inexploitables et les risques s’accumulent dans les environnements hybrides et multicloud.