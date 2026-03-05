Gestion des identités de l’IA agentique

Sécurisez l’identité des agents, la délégation, l’accès et la gouvernance avec un contrôle en temps réel et une traçabilité complète adaptée aux audits.
Chaque agent doit disposer d’une identité unique et vérifiable : cela élimine les clés partagées et permet une gouvernance traçable dès le premier jour.
Les actions des agents sont reliées à l’intention de l’utilisateur grâce à une délégation encadrée, des jetons à usage limité et des approbations, assurant une preuve claire de qui a autorisé chaque action.
Les règles de gouvernance sont appliquées sur chaque API et appel d’outil grâce à une autorisation continue, comblant la dernière faille où les risques liés aux agents peuvent survenir.
Bénéficiez d’une responsabilité complète avec des pistes d’audit signées, une révocation immédiate et des preuves de conformité exploitables pour tout audit.