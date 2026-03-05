Gestion des identités de l’IA agentique

Sécurisez l’identité des agents, la délégation, l’accès et la gouvernance avec un contrôle en temps réel et une traçabilité complète adaptée aux audits.
 

Les risques liés aux agents autonomes

Les agents autonomes créent des risques liés à l’identité, aux accès et aux audits que les solutions traditionnelles de gestion des identités et des accès (IAM) ne peuvent pas contrôler.

 

Les agents d’IA ne se comportent pas comme des applications classiques :ils agissent de manière autonome à travers les API, les données et les outils, souvent pour le compte des utilisateurs.

 

Sans une identité unique pour chaque agent, une délégation encadrée et un contrôle en temps réel, les privilèges se multiplient, les pistes d’audit deviennent inexploitables et les risques s’accumulent dans les environnements hybrides et multicloud.
Identité et intégration des agents

Chaque agent doit disposer d’une identité unique et vérifiable : cela élimine les clés partagées et permet une gouvernance traçable dès le premier jour.

 Contrôle de la délégation et des autorisations

Les actions des agents sont reliées à l’intention de l’utilisateur grâce à une délégation encadrée, des jetons à usage limité et des approbations, assurant une preuve claire de qui a autorisé chaque action.

 Contrôle en temps réel au point d’utilisation

Les règles de gouvernance sont appliquées sur chaque API et appel d’outil grâce à une autorisation continue, comblant la dernière faille où les risques liés aux agents peuvent survenir.

 Gouvernance et preuves prêtes pour l’audit

Bénéficiez d’une responsabilité complète avec des pistes d’audit signées, une révocation immédiate et des preuves de conformité exploitables pour tout audit.
