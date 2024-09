La tarification du logiciel IBM Verify est basée sur votre utilisation réelle, ce qui vous permet d’ajouter ou de supprimer au sein de Verify des utilisateurs, et même des cas d’utilisation de produits, au rythme qui vous convient. Les unités de ressources sont utilisées pour quantifier l’utilisation dynamique de votre organisation entre les populations de personnel et de consommateurs et les cas d’utilisation des produits.