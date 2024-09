IBM Verify Directory consolide le répertoire et fournit une source d’information unique, de gestion et d’application pour fournir plus de renseignements, des cas d’utilisation pertinents, la détection des menaces et une solution de structure d’identité efficace. Ces solutions peuvent contribuer à réduire les coûts et à accroître l’efficacité tout en diminuant le « shadow IT ».