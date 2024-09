Solutions de gestion des identités et des accès dans le cloud (IAM)

Au moment où les entreprises modernisent les environnements multicloud hybrides à l’aide d’une stratégie Zero Trust, la gestion des identités et des accès ne peut plus rester cloisonnée. Dans un environnement cloud, vous devez développer des stratégies IAM cloud qui utilisent un contexte profond alimenté par l’IA afin d’automatiser la protection contre les risques et authentifier en permanence tout utilisateur quelle que soit la ressource requérant un accès.