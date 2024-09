Solutions de gestion des identités et des accès des clients (CIAM)

Lorsque les clients accèdent à votre portail en ligne ou que des partenaires souhaitent collaborer, ils attendent une expérience numérique sûre et fluide.

Avec un potentiel représentant des millions d’identités et des milliards de transactions, comment est-il possible de collecter, stocker et gérer des données pour personnaliser les interactions tout en respectant les normes de confidentialité ? Grâce aux solutions IBM Verify CIAM, vous pouvez offrir des expériences utilisateur transparentes et reproductibles qui renforcent la fidélité à la marque tout en réduisant les menaces de sécurité pour l’entreprise.