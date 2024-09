Accès adaptatif

Un contrôle d’accès efficace doit établir un juste équilibre entre confiance et risque. IBM Verify s’appuie sur le machine learning et l’IA pour analyser dans un contexte donné des paramètres clés, tels que l’utilisateur, l’appareil, l’activité, l’environnement et le comportement, afin de déterminer des scores de risque holistiques. Cette analyse permet une prise de décision plus précise et contextuelle en matière d’authentification, afin de mieux protéger votre entreprise et l’expérience de vos utilisateurs.