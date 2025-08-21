Solution IAM certifiée FedRAMP pour le personnel et les clients
IBM Verify for Government assure la gestion des identités et des accès (IAM) des clients et du personnel pour vos identités humaines et machine. Depuis plus de trente ans, certaines des plus grandes entreprises et des infrastructures les plus critiques font confiance à IBM Verify.
L’autorisation FedRAMP impose un ensemble rigoureux de contrôles de sécurité visant à assurer un niveau de sécurité renforcé pour les services cloud utilisés par les agences fédérales.
Augmentez les inscriptions des citoyens tout en réduisant les risques grâce à des clés d’accès sans mot de passe qui fournissent une authentification d’identité résistante au phishing et protègent la confidentialité.
Faites appel au conseiller le plus fiable pour développer les capacités IAM de votre agence de manière à soutenir votre croissance et votre adaptabilité en toute sécurité.
Bénéficiez d’un accès aux identités sécurisé, fluide et simplifié. Découvrez Verify.