IBM Verify for Government : accès fluide et sécurisé pour les identités humaines et machine

Solution IAM certifiée FedRAMP pour le personnel et les clients

Accès sécurisé et fluide pour toutes les identités

IBM Verify for Government assure la gestion des identités et des accès (IAM) des clients et du personnel pour vos identités humaines et machine. Depuis plus de trente ans, certaines des plus grandes entreprises et des infrastructures les plus critiques font confiance à IBM Verify.
Contrôles de sécurité standardisés

L’autorisation FedRAMP impose un ensemble rigoureux de contrôles de sécurité visant à assurer un niveau de sécurité renforcé pour les services cloud utilisés par les agences fédérales.
Un accès fluide pour les identités humaines et non humaines

Augmentez les inscriptions des citoyens tout en réduisant les risques grâce à des clés d’accès sans mot de passe qui fournissent une authentification d’identité résistante au phishing et protègent la confidentialité.
Fonctionnalités IAM évolutives

Faites appel au conseiller le plus fiable pour développer les capacités IAM de votre agence de manière à soutenir votre croissance et votre adaptabilité en toute sécurité.

Modernisez la gestion des identités sans compromettre la confidentialité

Modernisez la gestion des identités physiques

Modernisez vos solutions IAM avec des identifiants numériques pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la commodité tout en réduisant les coûts. Offrez à vos administrés un accès sécurisé, fluide et sans mot de passe à l’aide de clés d’accès.
Assurez la confidentialité et le consentement

Veillez au respect des lois sur la protection de la vie privée et capturez facilement les exigences d’approbation granulaires. Optez pour le libre-service en automatisant les règles de détermination du consentement, donnant aux citoyens le contrôle sur la collecte et l’utilisation de leurs données.

Produits associés

Accès sécurisé et fluide à tous les actifs avec Verify
IBM Verify Customer Identity

Offrez des expériences en ligne conviviales, modernes et sécurisées aux clients, aux partenaires et aux citoyens.

 IBM Verify Workforce Identity

Facilitez l’accès des utilisateurs dans les environnements hybrides grâce à une gestion modernisée des identités.

 Protection IBM Verify

Détectez les risques et les menaces liés à l’identité qui se cachent au sein de votre environnement informatique grâce à l’IA.

 IBM Identity Governance

Provisionnez l’accès et l’activité des utilisateurs, faites-en l’audit et générez des rapports grâce à des fonctionnalités de cycle de vie, de conformité et d’analytique, sur site et dans le cloud.

 IBM Verify Trust

Protégez vos systèmes de gestion des identités et des accès (IAM) pour une authentification plus intelligente.

 IBM Verify Directory

Consolidez et unifiez la gestion des identités de l'entreprise grâce à une solution de répertoire robuste, conteneurisée et évolutive.

 IBM Application Gateway

Étendez facilement les capacités d’authentification modernes aux applications existantes sans modifications de code.
Relevez les défis de l’accès hybride

Intégrez et augmentez les outils IAM existants pour éliminer les silos d’identités et améliorer votre posture de sécurité. Créez une structure d’identités tout en utilisant vos outils existants pour renforcer la sécurité, améliorer l’expérience utilisateur et résoudre les problèmes d’accès hybride.
Passez à l’étape suivante

Bénéficiez d’un accès aux identités sécurisé, fluide et simplifié. Découvrez Verify.

