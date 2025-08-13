Gestion de la végétation

Prenez de meilleures décisions fondées sur des données quant à la manière et au moment d'entretenir les ressources et les écosystèmes menacés par la croissance des végétaux

Aperçu

La protection des lignes et des centrales électriques ainsi que d’autres équipements publics contre la végétation non désirée est une question de sécurité publique : la chute de branches d’arbres et les broussailles non entretenues près des lignes électriques peuvent entraîner coupures de courant, constituer un risque d’incendie et représenter un danger accru pour les personnes et les biens.    Cependant, les méthodes traditionnelles de prise de décision en matière de contrôle de la végétation pourraient être plus efficaces et plus abordables en s’appuyant sur un planning cyclique et des inspections manuelles. 

 Qu’est-ce que la gestion de la végétation ?
La solution IBM® Vegetation Management

Utilise des données satellites et des analyses prédictives LiDAR en mode Geiger combinées à des informations météorologiques pour fournir des informations basées sur l’intelligence artificielle sur la croissance de la végétation, afin que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées et proactives sur la gestion de la végétation des services publics. Cette solution rentable est développée sur une plateforme qui :

  • Traite des jeux de données géospatiaux et temporels complexes ;
  • Applique l’IA et l’analytique pour calculer et évaluer l’impact de la végétation ;
  • Aide à identifier les circuits ou couloirs à haut risque qui bénéficieront le plus des opérations d’élagage ou d’entretien.

Ce que vous pouvez faire

Obtenir des informations évolutives et temporelles 

IBM Vegetation Management aide les gestionnaires et les parties prenantes à mieux comprendre l’état actuel de la végétation sur un territoire, y compris la hauteur moyenne et la hauteur maximale des arbres. Cette compréhension est essentielle pour identifier les arbres susceptibles de constituer une menace pour les services publics et les résumés de l’empiètement de la végétation dans des zones tampons définies autour des actifs. L’outil s’adapte automatiquement, évaluant la croissance de la végétation sur des centaines de kilomètres de lignes électriques et permettant de hiérarchiser les travaux d’élagage et d’enlèvement des arbres par couloirs, segments et zones.
Personnaliser les KPI et la notation

Les chercheurs utilisent l'imagerie satellite et LiDAR pour évaluer l'étendue de la végétation en fonction de divers indicateurs et ICP, tels que la distance entre les végétaux et le conducteur électrique ou la surface de l'occupation végétale dans une zone tampon. Ils attribuent des scores pour aider à identifier et à cibler les efforts de débroussaillage. Les utilisateurs peuvent élaborer un plan de gestion intégrée de la végétation en combinant ces informations avec d'autres couches d'information pour concevoir des tableaux de bord personnalisés, des alertes et des indicateurs de prise de décision, et exporter les données selon les besoins.
Évaluer les espèces végétales et les risques

L'outil fournit des informations sur les espèces d'arbres comprenant l'identification de ceux susceptibles de présenter un risque de chute. Il prévoit en outre les zones où l'élagage d'arbres pourrait permettre de protéger les lignes de transmission et d'autres actifs. Grâce aux vues du tableau de bord et aux alertes, les gestionnaires peuvent optimiser les cycles de maintenance préventive et les cycles d'élagage, élaborer des stratégies proactives de gestion des actifs, réagir rapidement et réduire le besoin d'inspections manuelles coûteuses.
Vegetation Management avec IBM Maximo

La prolifération de la végétation entraîne des perturbations et l’intervention des services publics qui peuvent coûter des milliards de dollars. Voyons comment IBM Environmental Intelligence et IBM® Maximo aident les services publics à atténuer ce problème.
