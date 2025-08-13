Gestion de la végétation

Les chercheurs utilisent l'imagerie satellite et LiDAR pour évaluer l'étendue de la végétation en fonction de divers indicateurs et ICP, tels que la distance entre les végétaux et le conducteur électrique ou la surface de l'occupation végétale dans une zone tampon. Ils attribuent des scores pour aider à identifier et à cibler les efforts de débroussaillage. Les utilisateurs peuvent élaborer un plan de gestion intégrée de la végétation en combinant ces informations avec d'autres couches d'information pour concevoir des tableaux de bord personnalisés, des alertes et des indicateurs de prise de décision, et exporter les données selon les besoins.