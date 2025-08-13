Prenez de meilleures décisions fondées sur des données quant à la manière et au moment d'entretenir les ressources et les écosystèmes menacés par la croissance des végétaux
La protection des lignes et des centrales électriques ainsi que d’autres équipements publics contre la végétation non désirée est une question de sécurité publique : la chute de branches d’arbres et les broussailles non entretenues près des lignes électriques peuvent entraîner coupures de courant, constituer un risque d’incendie et représenter un danger accru pour les personnes et les biens. Cependant, les méthodes traditionnelles de prise de décision en matière de contrôle de la végétation pourraient être plus efficaces et plus abordables en s’appuyant sur un planning cyclique et des inspections manuelles.
Utilise des données satellites et des analyses prédictives LiDAR en mode Geiger combinées à des informations météorologiques pour fournir des informations basées sur l’intelligence artificielle sur la croissance de la végétation, afin que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées et proactives sur la gestion de la végétation des services publics. Cette solution rentable est développée sur une plateforme qui :
Réservez une démo ou planifiez une consultation avec un expert pour découvrir comment votre entreprise peut bénéficier des solutions IBM Vegetation Management.