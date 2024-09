IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Le développeur génère du code d’application pour les langages C, C++, Java™ et Ada, y compris des vues architecturales et comportementales (telles que des diagrammes d’état et des diagrammes d’activité). Il vous permet d'importer et de visualiser des codes C, C++, Java, Ada et C# existants pour référence, ou de développer davantage et de synchroniser les changements dans la conception ou le code pour synchroniser les deux. Il prend également en charge l'intégration de la plateforme Eclipse pour un environnement de code, de modèle et de débogage intégré.