Les entreprises gaspillent des millions chaque année car des workloads hors production continuent de s’exécuter bien après que les équipes cessent de les utiliser. IBM Turbonomic Parking Edition est une offre SaaS qui permet de réduire les coûts du cloud en mettant automatiquement en veille les workloads sur AWS, Azure et Google Cloud. À l’aide de plannings et de règles, les équipes peuvent automatiser la gestion de la consommation des workloads (mise en veille), réduire la charge opérationnelle et réaliser des économies immédiates.