Réduisez vos coûts de cloud en mettant automatiquement en veille les workloads inactifs
Des économies sur le cloud en toute simplicité
Les entreprises gaspillent des millions chaque année car des workloads hors production continuent de s’exécuter bien après que les équipes cessent de les utiliser. IBM Turbonomic Parking Edition est une offre SaaS qui permet de réduire les coûts du cloud en mettant automatiquement en veille les workloads sur AWS, Azure et Google Cloud. À l’aide de plannings et de règles, les équipes peuvent automatiser la gestion de la consommation des workloads (mise en veille), réduire la charge opérationnelle et réaliser des économies immédiates.
Allez au-delà de la simple visibilité des coûts du cloud pour passer à l’action. Réduisez le gaspillage, automatisez les opportunités d’économies et fournissez aux parties prenantes des résultats mesurables en matière d’optimisation des coûts.
Une conception pour réduire les coûts du cloud
Configurez des plannings et des politiques, identifiez les opportunités de mise en veille et automatisez les actions d’arrêt et de redémarrage à partir d’une interface unique. En tant qu’offre SaaS entièrement gérée, Turbonomic Parking Edition aide les entreprises à appliquer de manière cohérente la mise en veille dans tous les environnements cloud tout en réduisant les efforts manuels.
Mettez automatiquement en veille les workloads sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform à partir d’une interface unifiée. Éliminez le recours à des outils natifs distincts et réduisez la complexité opérationnelle tout en appliquant des politiques de maîtrise des coûts cohérentes à l’ensemble de votre parc cloud.
Surveillez les économies prévues et réalisées grâce à des tableaux de bord intégrés. Suivez la couverture des plannings, identifiez des opportunités de mise en veille supplémentaires et mesurez l’impact financier de votre stratégie en la matière au fil du temps.
Standardisez la mise en veille des workloads grâce à des politiques et des ensembles de workloads réutilisables. Appliquez la mise en veille de manière cohérente dans tous les environnements, tout en réduisant les tâches administratives manuelles et en simplifiant les opérations à l’échelle.
La mise en veille des workloads arrête automatiquement les workloads cloud lorsqu’elles ne sont pas nécessaires et les redémarre lorsque cela est requis. Cela permet d’éliminer les coûts de calcul inutiles tout en garantissant la disponibilité des ressources pendant les heures de travail.
Parking Edition prend en charge toute une gamme de workloads cloud, notamment les machines virtuelles, les groupes d’auto-scaling, les bases de données, les clusters de bases de données, les groupes d’instances gérées et les clusters Kubernetes.
Après avoir connecté vos comptes cloud et appliqué des plannings ou des politiques de mise en veille, les entreprises peuvent commencer à réaliser des économies immédiatement, car les workloads sont automatiquement mis en veille pendant les périodes d’inactivité.
Oui. IBM Turbonomic appelle ces groupes « ensembles de workloads » : cela vous permet de regrouper facilement vos workloads, de les arrêter et de les démarrer dans un ordre spécifique, et d’ajouter un temps d’attente entre chaque action d’arrêt ou de démarrage.
Oui. IBM Turbonomic Parking Edition prend en charge Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform, permettant ainsi aux entreprises de gérer la mise en veille des workloads dans des environnements multicloud à partir d’une interface unique. La prise en charge d’autres fournisseurs de cloud sera bientôt disponible.
Non. Les plannings et les politiques de mise en veille sont gérés via le produit, ce qui élimine le besoin de créer et de maintenir des scripts personnalisés.
Oui. Parking Edition est conçue comme un point d’entrée vers IBM Turbonomic. À mesure que vos besoins en matière d’optimisation évoluent, vous pouvez passer à la plateforme complète tout en conservant vos configurations de mise en veille existantes.
Parking Edition se concentre sur la mise en veille automatisée des workloads afin de réduire les coûts liés au cloud. IBM Turbonomic inclut également des capacités de gestion continue des ressources applicatives, de redimensionnement des workloads, de planification des capacités et d’optimisation des performances.