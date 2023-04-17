L’ajout d’une cible de système de contrôle de version et des identifiants pour lire l’état de Terraform apportera un contexte de code dans les entités et les détails des actions au sein d’IBM Turbonomic où ces entités sont gérées sous forme de code par Terraform. Cela permet un traitement plus rapide et mieux informé des actions d’optimisation, qu’elles soient manuelles ou automatisées.

Turbonomic a besoin d’un accès en lecture seule aux fichiers d’état Terraform pour corréler les ressources déployées optimisées par Turbonomic avec les référentiels de code qui les décrivent. Turbonomic est capable de lire l’état depuis HCP Terraform ou Terraform Enterprise Workspaces et depuis des buckets AWS S3.