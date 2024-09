L'intégration entre IBM Turbonomic et IBM Power Systems apporte l'IA à l'allocation des ressources et à la gestion d'IBM Power. L'analyse de tendances et en temps réel de l'utilisation des partitions logiques (LPAR) et des systèmes Power Systems génère des actions visant à garantir que les applications disposent de la puissance de traitement nécessaire pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux et des processus commerciaux qui s'appuient sur elles.