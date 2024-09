Intégration de Nutanix

Les produits Nutanix fournissent des plateformes hyperconvergées qui incluent l’hébergement de VM ainsi qu’un ensemble de nœuds de stockage réparti. La plateforme présente le stockage selon deux niveaux : stockage sur disque dur local et stockage flash de serveur (stockage à chaud). La plateforme est conçue de façon conviviale pour s’intégrer à un certain nombre d’autres outils.

La plateforme IBM® Turbonomic® reconnaît les niveaux de stockage Nutanix lors du calcul du placement des VM et du vStorage. En outre, le logiciel IBM Turbonomic peut recommander des actions pour augmenter ou diminuer la capacité du stockage flash en ajoutant plus d’hôtes au cluster, ou plus de lecteurs flash aux hôtes.