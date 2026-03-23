Intégration Kubecost

Kubecost présente une répartition détaillée des coûts entre les clusters, les espaces de noms, les workloads et les conteneurs Kubernetes. IBM Turbonomic exploite ces données de coûts et les met en corrélation avec l’utilisation en temps réel et la demande des applications.

Turbonomic génère ensuite des actions automatisées qui ajustent les besoins en ressources, éliminent le gaspillage et préviennent le surprovisionnement en veillant à ce que les décisions d’optimisation des coûts ne compromettent pas la performance des applications.