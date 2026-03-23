Intégration Kubecost

Unifiez la visibilité des coûts Kubernetes grâce à l’optimisation automatisée des performances

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Illustration représentant un workflow système abstrait composé de cercles, de triangles, de carrés et d’hexagones reliés par des flèches, avec une icône de serveur au centre symbolisant le traitement des données
Fonctionnement

Kubecost présente une répartition détaillée des coûts entre les clusters, les espaces de noms, les workloads et les conteneurs Kubernetes. IBM Turbonomic exploite ces données de coûts et les met en corrélation avec l’utilisation en temps réel et la demande des applications.

Turbonomic génère ensuite des actions automatisées qui ajustent les besoins en ressources, éliminent le gaspillage et préviennent le surprovisionnement en veillant à ce que les décisions d’optimisation des coûts ne compromettent pas la performance des applications.
Données découvertes

Entités

  • Clusters Kubernetes
  • Nœuds
  • Espaces de nom
  • Pods
  • Conteneurs

Indicateurs

  • Répartition des coûts Kubernetes
  • Utilisation du CPU et de la mémoire
  • Schémas de demande de workloads
Actions générées
  • Dimensionnement adéquat des workloads Kubernetes
  • Ajustements des ressources des conteneurs et des pods
  • Recommandations de placement et de dimensionnement des nœuds
  • Actions automatisées visant à réduire le gaspillage tout en maintenant les performances
Versions prises en charge et prérequis

Versions prises en charge

  • Kubecost Foundations / OpenCost
    Prise en charge avec IBM Turbonomic 8.17.1 et versions ultérieures (version préliminaire)
  • Kubecost Enterprise
    Prise en charge avec IBM Turbonomic 8.18.6 et versions ultérieures (version préliminaire)

Prérequis

  • Kubecost doit être déployé dans le même cluster Kubernetes que Kubeturbo
  • Pour Kubecost Enterprise, une cible Kubecost Enterprise doit être configurée dans Turbonomic afin d’ingérer les données de coûts
  • Aucune licence supplémentaire n’est requise en dehors d’une licence IBM Turbonomic existante
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