IBM Flexera One vous permet de gagner en visibilité dans des environnements complexes grâce à ses capacités étendues de gestion des actifs informatiques et d'optimisation du cloud. Lorsqu'il est utilisé conjointement au logiciel IBM Turbonomic, vous pouvez optimiser les ressources et les licences grâce à l'automatisation. Cela permet de garantir que vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin, éliminant ainsi le besoin de sur approvisionner.