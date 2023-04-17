IBM Apptio est une plateforme de gestion financière informatique qui assure une transparence totale des dépenses technologiques. IBM Turbonomic fournit des recommandations d’optimisation en continu et automatise les décisions de renouvellement des applications. Grâce à cette Intégration, Turbonomic envoie automatiquement des informations d’optimisation (actions en attente et exécutées) à Apptio, où les recommandations sont quantifiées, visualisées et conformes au framework des solutions TBM.