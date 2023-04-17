Intégration d’IBM Apptio

Optimisez les coûts informatiques en automatisant et en visualisant les décisions relatives aux ressources dans le framework Technology business management (TBM)

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Diagramme représentant des nuages et des formes circulaires reliés par des flèches

Fonctionnement

IBM Apptio est une plateforme de gestion financière informatique qui assure une transparence totale des dépenses technologiques. IBM Turbonomic fournit des recommandations d’optimisation en continu et automatise les décisions de renouvellement des applications. Grâce à cette Intégration, Turbonomic envoie automatiquement des informations d’optimisation (actions en attente et exécutées) à Apptio, où les recommandations sont quantifiées, visualisées et conformes au framework des solutions TBM.
Badges G2 pour Turbonomic
89 % des utilisateurs susceptibles de recommander IBM Turbonomic
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