L’IBM TS1070 Tape Drive est conçu pour répondre aux besoins croissants de stockage et réduire les fenêtres de sauvegarde. En intégrant la technologie de pointe LTO, le TS1070 Tape Drive répond aux besoins de sauvegarde, d’enregistrement et de restauration, ainsi que de stockage de données d’archives, avec une capacité et un taux de transfert de données supérieurs à ceux des générations précédentes. La technologie LTO Ultrium 7 prend en charge le partitionnement des supports, la technologie IBM Spectrum Archive et le chiffrement des données et des supports WORM (write-once-read-many).