IBM Trusteer Mobile permet de détecter les risques liés aux appareils et aux sessions en temps réel, contribuant ainsi à maintenir l’intégrité de l’application dans laquelle elle a été incorporée grâce à des analyses avancées. Trusteer Mobile évalue l’appareil pour déterminer s’il a été compromis par des acteurs malveillants tels que des logiciels malveillants, des chevaux de Troie par accès à distance (RAT) et applications de vol de SMS ou par débridage et rooting, attaques par superposition et plus encore. Il utilise des technologies avancées pour traiter en permanence des indicateurs intercanaux supplémentaires tels que des anomalies comportementales, des divergences de navigation et des preuves de compromission par phishing.