Connectez et comprenez les événements des journaux provenant de transactions exécutées dans plusieurs sous-systèmes. Dans le navigateur de journaux basé sur ISPF, saisissez TX à côté de n’importe quel enregistrement de journal. Le navigateur affiche les enregistrements liés à la même transaction et masque les autres enregistrements. Il suit la transaction dans les journaux disponibles pour fournir une chronologie des événements dans plusieurs sous-systèmes et met en évidence les retards souvent absents dans les outils spécifiques à un seul sous-système. Le suivi peut également aider les développeurs à comprendre le comportement des systèmes et les relations qui existent entre eux.