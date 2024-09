La solution Sysdig Secure for IBM Cloud Paks vous aide à accélérer votre adoption de Kubernetes et du cloud en prenant en charge la sécurité et la conformité réglementaire dès le départ sur les environnements de cloud hybride d’entreprise. Identifiez facilement les vulnérabilités, vérifiez la conformité, bloquez les menaces et réagissez plus rapidement à chaque étape du cycle de vie des conteneurs et de Kubernetes.