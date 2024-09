Pour aider les organisations qui recherchent le moyen le plus fiable et le plus rentable de prendre en charge les applications Java critiques, IBM prend en charge OpenJDK, une implémentation open source soutenue par le secteur et la communauté des développeurs

IBM Runtimes for Business fournit une prise en charge commerciale des environnements d’exécution Java open source ainsi que des fonctionnalités de surveillance et de gestion pour les applications Java.