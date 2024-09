Azure Active Directory constitue la couche d’identification qui relie Microsoft 365 aux enregistrements d’application de l’entreprise et à leurs politiques d’accès. Comme il n’existe pas de solution de sauvegarde Microsoft native pour Azure Active Directory, de nombreuses organisations dotées d’infrastructures de cloud hybride constatent que leurs groupes, leurs rôles et leurs comptes utilisateurs situés uniquement dans le cloud ne sont pas couverts par une solution de sauvegarde sur site. IBM Storage Protect for Cloud Azure résout ce problème en fournissant une protection et des sauvegardes afin de garantir la sécurité et la bonne gestion de vos données.

