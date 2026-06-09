Exercez un contrôle total sur l’hébergement des données et la gouvernance localisée, en garantissant que les workloads sensibles restent conformes aux réglementations régionales sans sacrifier l’agilité cloud native.
Déployez une solution clé en main complète et préconfigurée en moins d’une semaine, réduisant ainsi le déploiement initial de plusieurs mois à quelques jours.
Lancez votre lakehouse sur Fusion et évoluez horizontalement jusqu’à des niveaux de pétaoctets et d’exaoctets.
La mise en cache NVMe intégrée améliore les temps de requête de 7 à 90 fois par rapport au stockage traditionnel.
Assurez une gestion et une sécurité des données cohérentes dans les environnements sur site, en cloud hybride et en multicloud.
De la valeur à chaque étape : IBM Fusion convertit les données brutes ingérées en résultats adaptés à l’IA.
Prend en charge les données structurées, semi-structurées et non structurées avec une ingestion à haut débit.
L’accès parallèle aux données et la décentralisation des requêtes accélèrent le traitement des données.
Haute durabilité, fiabilité et accès API complet pour des informations exploitables par l’entreprise.
Seules les personnes autorisées ont accès aux données pertinentes.
La sauvegarde, la restauration et la reprise après sinistre vous protègent.
Conforme aux normes strictes telles que le RGPD, la loi HIPAA et la norme PCI DSS.
Vos données sont protégées, qu’elles soient au repos ou en transit.