Créer votre data lakehouse intelligent, alimenté par IBM Fusion

Créer des data lakehouses Démo interactive

Déverrouiller vos données​

 
  • Gouvernance unifiée et axée sur les politiques : s’intègre de façon fluide à IBM Knowledge Catalog.
  • Éliminez la migration des données grâce à la gestion active des fichiers (AFM) de Fusion.
  • Identifie et met automatiquement en cache les jeux de données d’IA et d’analytique à forte valeur ajoutée sur des niveaux de stockage ultra-rapides.
Qu’est-ce que les dark data ?
Fusion : plateforme de données optimisée pour l’IA, sans aucune complexité de mise en place
Contrôle vérifiable

Exercez un contrôle total sur l’hébergement des données et la gouvernance localisée, en garantissant que les workloads sensibles restent conformes aux réglementations régionales sans sacrifier l’agilité cloud native.
Déploiement clé en main

Déployez une solution clé en main complète et préconfigurée en moins d’une semaine, réduisant ainsi le déploiement initial de plusieurs mois à quelques jours.
Évoluez en fonction de vos besoins

Lancez votre lakehouse sur Fusion et évoluez horizontalement jusqu’à des niveaux de pétaoctets et d’exaoctets.
Performances de requête exceptionnelles

La mise en cache NVMe intégrée améliore les temps de requête de 7 à 90 fois par rapport au stockage traditionnel.
Accédez à toutes vos données, où qu’elles se trouvent

Assurez une gestion et une sécurité des données cohérentes dans les environnements sur site, en cloud hybride et en multicloud.

Affinement des données optimisé par Fusion

De la valeur à chaque étape : IBM Fusion convertit les données brutes ingérées en résultats adaptés à l’IA.
Blocs géométriques abstraits sur fond noir
Capturez les données brutes à la source

Prend en charge les données structurées, semi-structurées et non structurées avec une ingestion à haut débit.
Gros plan des pales abstraites de turbine de fusée
Nettoyez et enrichissez les données pour plus de clarté

L’accès parallèle aux données et la décentralisation des requêtes accélèrent le traitement des données.
Fond mural sombre en béton, avec bandes lumineuses blanches intégrées
Transformez des données fiables en décisions

Haute durabilité, fiabilité et accès API complet pour des informations exploitables par l’entreprise.

La protection des données s’allie aux performances du lakehouse

Tuiles à motifs IBM
Contrôle granulaire

Seules les personnes autorisées ont accès aux données pertinentes.
Rendu numérique illustrant une transition à travers des motifs géométriques
Résilience continue

La sauvegarde, la restauration et la reprise après sinistre vous protègent.
Rendu numérique illustrant un motif et une répétition
Conformité garantie

  Conforme aux normes strictes telles que le RGPD, la loi HIPAA et la norme PCI DSS.
Rendu numérique illustrant une transition à travers des motifs géométriques
Chiffrement omniprésent

Vos données sont protégées, qu’elles soient au repos ou en transit.

Transformez les dark data en actifs d’IA fiables. 

Déployez un lakehouse validé et hautement performant sur Fusion et évoluez avec Ceph et watsonx.data : requêtes plus rapides, gouvernance renforcée et coût total de possession réduit

Présentation de la solution Fusion pour les data lakehouses
Image d’un centre de données

Ressources

Cliquer, découvrir, transformer : Fusion en mouvement. Rejoignez le cercle : échangez, partagez et apprenez avec la communauté IBM Fusion. Découvrez toutes ces options en parcourant la bibliothèque complète des ressources Fusion.
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