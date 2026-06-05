IBM Fusion vous offre la flexibilité et l’autonomie nécessaires pour une transition progressive et incrémentielle vers une plateforme de données applicatives intelligente dotée d’une architecture hybride native, à votre rythme.
Passez de l’enfermement propriétaire et des contraintes de licence des fournisseurs de machines virtuelles traditionnels à un environnement moderne qui orchestre et automatise divers workloads sur une plateforme unique sans hyperviseur.
Une conteneurisation native OpenShift clé en main qui unifie les machines virtuelles et les conteneurs sous un seul plan de contrôle, avec un stockage unifié dédié aux entreprises, une orchestration fluide et une automatisation intelligente.
Déployez et faites évoluer les data lakehouses et les workloads analytiques avec IBM Fusion et watsonx.data. Unifiez les silos de données hérités, accélérez les requêtes sur des jeux de données massifs et facilitez la portabilité dans le cloud hybride.
Améliorez la productivité et l’efficacité opérationnelle dès le départ, grâce à l’automatisation intégrée dès le deuxième jour et au libre-service pour moderniser les environnements existants.
Réduisez la complexité opérationnelle et le coût total de possession (TCO) en consolidant l’infrastructure, les services de données et les environnements d’exécution des applications au sein d’une plateforme unique et clé en main.
Opérez en toute confiance grâce à la résilience intégrée, aux contrôles de sécurité et aux garde-fous de gouvernance qui sont standardisés, automatisés et appliqués par défaut.
Soutenez la croissance de l’entreprise à l’échelle grâce à une architecture élastique capable de gérer plus de 10 000 workloads en toute confiance.
Offrez une base cloud native en exécutant des machines virtuelles et des conteneurs en parallèle, avec un chemin fiable des machines virtuelles vers Kubernetes.
Unifiez les données structurées et non structurées dans des environnements hybrides, en optimisant le coût et les performances tout en appliquant une gouvernance cohérente à l’échelle.
Permettez une modernisation progressive en ajoutant des capacités de données, d’intégration et d’automatisation à Fusion, sans avoir à changer de plateforme dès le départ.
Exploitez et protégez vos applications de gestion des actifs sur une plateforme moderne conçue pour garantir la disponibilité, l’automatisation et la continuité opérationnelle.
Centralisez la gestion des clés pour appliquer un chiffrement au repos cohérent sur le stockage hybride et Kubernetes, et prendre en charge l’IA et l’analytique à l’échelle.
Activez des pipelines pilotés par les événements pour le transfert et la préparation des données en temps réel dans les applications, l’analytique et les workflows d’IA.