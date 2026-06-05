Moderniser vos applications avec IBM® Fusion

Fusion comme stratégie de productivité

Orchestrez et automatisez les machines virtuelles, les conteneurs et les workloads d’IA sur une plateforme Red Hat OpenShift.

IBM Fusion vous offre la flexibilité et l’autonomie nécessaires pour une transition progressive et incrémentielle vers une plateforme de données applicatives intelligente dotée d’une architecture hybride native, à votre rythme.

En savoir plus : la fiche technique de Fusion explique comment transformer les données en avantage
Une plateforme de données applicatives intelligente. De nombreux workloads, aucun silo.
Lunettes et cubes dégradés
Réhébergez, migrez et refactorisez vos machines virtuelles à votre rythme.

Passez de l’enfermement propriétaire et des contraintes de licence des fournisseurs de machines virtuelles traditionnels à un environnement moderne qui orchestre et automatise divers workloads sur une plateforme unique sans hyperviseur.

 Dépasser les limites centrées sur les machines virtuelles
Verre transparent avec des couleurs dégradées
Modernisez vos applications grâce à une automatisation intelligente.

Une conteneurisation native OpenShift clé en main qui unifie les machines virtuelles et les conteneurs sous un seul plan de contrôle, avec un stockage unifié dédié aux entreprises, une orchestration fluide et une automatisation intelligente.

 Découvrir la voie la plus rapide vers la conteneurisation
Verre transparent avec des couleurs dégradées
Accédez à toutes vos données pour l’analytique.

Déployez et faites évoluer les data lakehouses et les workloads analytiques avec IBM Fusion et watsonx.data. Unifiez les silos de données hérités, accélérez les requêtes sur des jeux de données massifs et facilitez la portabilité dans le cloud hybride.

 Découvrir le potentiel de Fusion pour les data lakehouses →

Modernisez à votre rythme, accélérez vos résultats.

Cube en verre blanc transparent dans des cubes transparents en verre bleu
Commencez à vous moderniser dès le premier jour.

Améliorez la productivité et l’efficacité opérationnelle dès le départ, grâce à l’automatisation intégrée dès le deuxième jour et au libre-service pour moderniser les environnements existants.

 Commencer votre modernisation
Cube 3D en verre bleu sarcelle, bleu, vert et violet
Simplifiez les opérations et réduisez le TCO.

Réduisez la complexité opérationnelle et le coût total de possession (TCO) en consolidant l’infrastructure, les services de données et les environnements d’exécution des applications au sein d’une plateforme unique et clé en main.

 Calculer votre TCO
Cube bleu abstrait
Intégrez la résilience et la sécurité dès la conception.

Opérez en toute confiance grâce à la résilience intégrée, aux contrôles de sécurité et aux garde-fous de gouvernance qui sont standardisés, automatisés et appliqués par défaut.

 Explorer les protections intégrées
Cube 3D en verre bleu sarcelle, bleu et violet, plateformes
Évoluez progressivement à mesure que les workloads évoluent.

Soutenez la croissance de l’entreprise à l’échelle grâce à une architecture élastique capable de gérer plus de 10 000 workloads en toute confiance.

 Découvrir comment nous mettons à l’échelle

Faites-en plus avec Fusion dans l’ensemble de votre écosystème.

Icône d’application OpenShift
Fusion + Red Hat OpenShift

Offrez une base cloud native en exécutant des machines virtuelles et des conteneurs en parallèle, avec un chemin fiable des machines virtuelles vers Kubernetes.

 En savoir plus
ibm_watsonx
Fusion + IBM watsonx.data

Unifiez les données structurées et non structurées dans des environnements hybrides, en optimisant le coût et les performances tout en appliquant une gouvernance cohérente à l’échelle.

 Approfondir
Résumé de la valorisation des données
Fusion + IBM Cloud Paks

Permettez une modernisation progressive en ajoutant des capacités de données, d’intégration et d’automatisation à Fusion, sans avoir à changer de plateforme dès le départ.

 Découvrir la solution
Surveillance à distance de Maximo Application Suite
Fusion + IBM Maximo

Exploitez et protégez vos applications de gestion des actifs sur une plateforme moderne conçue pour garantir la disponibilité, l’automatisation et la continuité opérationnelle.

 Lire le cas d’utilisation
Logo Hashicorp Vault
Fusion + HashiCorp Vault

Centralisez la gestion des clés pour appliquer un chiffrement au repos cohérent sur le stockage hybride et Kubernetes, et prendre en charge l’IA et l’analytique à l’échelle.

 En savoir plus sur l’intégration
Logo Confluent
Fusion + Confluent Kafka

Activez des pipelines pilotés par les événements pour le transfert et la préparation des données en temps réel dans les applications, l’analytique et les workflows d’IA.

 Découvrir le fonctionnement

Découvrez des ressources pour accélérer la modernisation de vos applications.

Regroupez et optimisez vos machines virtuelles pour des performances résilientes et cloud natives. Migrez vos applications vers des environnements conteneurisés en toute agilité et avec un contrôle total. Découvrez toutes ces options en parcourant la bibliothèque complète des ressources Fusion.
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Découvrez comment tirer parti des services de stockage et de protection des données dédiés aux entreprises avec IBM Fusion.