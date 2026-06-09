IBM Fusion alimente toutes les étapes de l’IA

Exploiter les données d’entreprise grâce à l’IA sur Fusion

IBM Fusion offre une plateforme intégrée qui permet aux entreprises de déployer rapidement une infrastructure ouverte et optimisée pour l’IA.

Avec IBM Fusion, vous pouvez :

  • Des informations rapides
  • Liberté de l’IA ouverte
  • Rationaliser l’infrastructure d’IA
Des décisions plus intelligentes, des résultats plus rapides, une sécurité renforcée.
Simplicité opérationnelle sans complexité technique

Fusion rationalise l’infrastructure d’IA et la gestion du cycle de vie, en simplifiant le déploiement dès le premier jour et les opérations dès le deuxième jour grâce à une résilience intégrée et à une gouvernance qui garantissent la fiabilité et la sécurité des environnements.
Une plateforme ouverte pour l’IA, pas une boîte noire

Fusion est ouvert à tous les niveaux, vous offrant la liberté de choisir votre infrastructure de base, de sélectionner les accélérateurs qui alimentent les modèles et de décider où les workloads s’exécutent.
Des informations rapides, pas de recherche de données

Fusion rassemble une plateforme prête à l’emploi, des services de données intégrés et les outils dont les équipes ont besoin pour créer, tester et lancer des workloads d’IA en quelques jours, et non en plusieurs mois.
Fusion tient ses promesses.
Automatisation des workflows d’IA, interface logicielle d’intelligence artificielle, nœuds, déclencheurs
Intelligence omniprésente

Fusion permet une inférence à faible latence à l’échelle, fournissant des prédictions en temps réel et des résultats génératifs où que vos applications s’exécutent.
Concept d’IA, technologie d’intelligence artificielle, circuit, carte mère
Résultats autonomes

Fusion permet à l’IA agentique d’agir, d’apprendre et de produire des résultats de manière autonome, étendant ainsi l’intelligence d’entreprise au-delà des modèles statiques.
Matrice de code de mégadonnées
Des connaissances fiables à disposition

Fusion ancrent l’IA générative dans les connaissances d’entreprise fiables, fournissant des résultats plus rapides et plus précis qui permettent de prendre des décisions en toute confiance.
Des résultats éprouvés grâce à notre écosystème de partenaires. x90 Accélérez jusqu’à 90 fois les requêtes S3 à distance avec watsonx.data* 70 % Réduisez le temps de déploiement de l’IA jusqu’à 70 % grâce à OpenShift AI.** 30 Multipliez le débit de formation par 30 grâce au calcul accéléré NVIDIA.***
Fusion amplifie l’innovation en matière d’IA grâce à des partenariats étroits avec les leaders du secteur.
Logo watsonx

Fusion + watsonx unifient les données gouvernées et les modèles de fondation, accélérant ainsi l’adoption de l’IA dans toute l’entreprise.

 Voyez par vous-même
Logo IBM Redhat

Fusion + Red Hat AI offrent une infrastructure d’IA ouverte et hybride pour plus de rapidité et de flexibilité.

 En savoir plus
Logo NVIDIA

Fusion + NVIDIA AI fournissent une accélération de bout en bout pour les workloads d’IA d’entreprise.

 Approfondir

Ressources

Des jeux de données au déploiement, un parcours contrôlé vers l’IA en production. Cliquer, découvrir, transformer : Fusion en mouvement. Rejoignez le cercle : échangez, partagez et apprenez avec la communauté IBM Fusion. Découvrez toutes ces options en parcourant la bibliothèque complète des ressources Fusion.
Passer à l’étape suivante

Découvrez comment tirer parti des services de stockage et de protection des données dédiés aux entreprises avec IBM Fusion.

Notes de bas de page

* par rapport à la non-utilisation des capacités de mise en cache d’IBM Fusion System avec watsonx.data. Publication IBM RedBooks
** Documentation IBM Cloud – Red Hat OpenShift AI 
*** Fiche technique NVIDIA GB200 NVL72