Avec IBM Fusion, vous pouvez :
Fusion rationalise l’infrastructure d’IA et la gestion du cycle de vie, en simplifiant le déploiement dès le premier jour et les opérations dès le deuxième jour grâce à une résilience intégrée et à une gouvernance qui garantissent la fiabilité et la sécurité des environnements.
Fusion est ouvert à tous les niveaux, vous offrant la liberté de choisir votre infrastructure de base, de sélectionner les accélérateurs qui alimentent les modèles et de décider où les workloads s’exécutent.
Fusion rassemble une plateforme prête à l’emploi, des services de données intégrés et les outils dont les équipes ont besoin pour créer, tester et lancer des workloads d’IA en quelques jours, et non en plusieurs mois.
Fusion permet une inférence à faible latence à l’échelle, fournissant des prédictions en temps réel et des résultats génératifs où que vos applications s’exécutent.
Fusion permet à l’IA agentique d’agir, d’apprendre et de produire des résultats de manière autonome, étendant ainsi l’intelligence d’entreprise au-delà des modèles statiques.
Fusion ancrent l’IA générative dans les connaissances d’entreprise fiables, fournissant des résultats plus rapides et plus précis qui permettent de prendre des décisions en toute confiance.
Fusion + watsonx unifient les données gouvernées et les modèles de fondation, accélérant ainsi l’adoption de l’IA dans toute l’entreprise.
Fusion + Red Hat AI offrent une infrastructure d’IA ouverte et hybride pour plus de rapidité et de flexibilité.
Fusion + NVIDIA AI fournissent une accélération de bout en bout pour les workloads d’IA d’entreprise.
* par rapport à la non-utilisation des capacités de mise en cache d’IBM Fusion System avec watsonx.data. Publication IBM RedBooks
** Documentation IBM Cloud – Red Hat OpenShift AI
*** Fiche technique NVIDIA GB200 NVL72