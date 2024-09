IBM Storage Defender protège de manière proactive les systèmes de stockage primaires et auxiliaires de votre organisation contre les ransomwares, les erreurs humaines, les incidents, le sabotage, les pannes matérielles et autres risques. Il est doté d’une fonction de détection des anomalies et des logiciels malveillants qui peut aider à réduire le délai de récupération des données critiques de l’entreprise de plusieurs jours à quelques heures. Il unifie la détection et la récupération des workloads primaires et secondaires grâce à des fonctionnalités poussées fournies par les composants suivants, vous permettant de reprendre vos activités normales en toute sécurité.

Chacun des composants répertoriés ci-dessous est accessible via IBM Storage Defender Resource Units (RU), ce qui vous permet de sélectionner les fonctionnalités de résilience des données qui répondent à vos besoins avec une licence unique.