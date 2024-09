IBM Storage Copy Data Management met des copies à la disposition des consommateurs de données quand et où ils en ont besoin, sans créer de copies inutiles ni laisser de copies inutilisées sur un stockage précieux. Orchestrez la gestion des instantanés et de la réplication en fonction des applications pour les environnements de stockage. Les processus et flux de travaux de copie automatisés garantissent la cohérence et réduisent la complexité.