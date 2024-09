Serveur de graphiques IBM StepZen

Avec GraphQL, les entreprises peuvent itérer plus rapidement leurs API et le développement d'applications en créant une couche d'API GraphQL unifiée pour toutes leurs données. Cependant, de nombreuses entreprises ont constaté que l'adoption de GraphQL peut être chronophage et gourmande en ressources.

Avec IBM StepZen Graph Server, vous pouvez créer et déployer une API GraphQL de niveau production en quelques minutes. Fournissez simplement les détails de connexion de votre source de données et StepZen générera une API GraphQL sécurisée et optimisée. Vous pouvez également combiner (ou fédérer) des données provenant de plusieurs sources, telles que SQL, NoSQL, REST, SOAP et d'autres API GraphQL.