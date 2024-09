IBM SPSS Statistics est une solution intuitive qui simplifie la visualisation des données et facilite l'analyse statistique. Son interface facile à utiliser et ses fonctionnalités pointer-cliquer vous permettent d'exécuter des analyses et d'organiser les données facilement, que vous soyez débutant, chercheur expérimenté ou professionnel.

De la génération de statistiques descriptives à la réalisation de modèles prédictifs avancés, SPSS Statistics offre une suite complète de tests et de procédures d'analytique pour vous aider à obtenir des résultats fiables, à les présenter dans des formats faciles à comprendre et à prendre des décisions plus éclairées.