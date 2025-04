Pour réussir dans le commerce, il faut d’abord comprendre le passé et préparer l’avenir. IBM SPSS Statistics vous aide à y parvenir en prédisant les tendances et en identifiant les opportunités. Grâce à des techniques de forecasting avancées, il vous permet d’analyser les données de vente historiques, d’évaluer les tendances clés et d’anticiper les résultats futurs avec précision. Que vous travailliez dans les secteurs de la vente au détail, du e-commerce, des télécommunications, de la fabrication ou de la Formation, SPSS Statistics fournit les informations nécessaires pour définir des objectifs de vente réalistes, planifier les stocks et optimiser l’allocation des ressources. En transformant des jeux de données complexes en prévisions précises et exploitables, il favorise une croissance durable et l’atteinte de vos objectifs métier en toute confiance. Cette capacité stimule également la croissance à long terme en améliorant l’efficacité, la satisfaction des clients et le positionnement sur le marché.

Voyons comment le modélisateur de séries temporelles peut prévoir l’utilisation de la bande passante pour un opérateur à haut débit.