IBM SPSS Statistics permet aux entreprises de rester compétitives sur des marchés mondiaux dynamiques, où l’évolution des préférences des consommateurs rend essentiel non seulement la conquête de nouveaux clients, mais aussi leur fidélisation, tout en améliorant l’expérience client globale. Grâce à SPSS Statistics, des secteurs tels que la vente au détail, le commerce électronique, les télécommunications, les voyages et l’éducation peuvent interpréter le comportement des consommateurs, obtenir les meilleures informations sur ces derniers et concevoir leur parcours client. Notre solution contribue à favoriser le succès à long terme en créant des campagnes ciblées et des offres personnalisées pour améliorer la satisfaction globale des clients.

Voyons comment les mesures répétées de GLM permettent d’évaluer l’efficacité des promotions.